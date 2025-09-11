山崎賢人＆土屋太鳳ら「今際の国のアリス」キャスト12人が聖地・渋谷降臨 近距離ファンサに黄色い歓声
【モデルプレス＝2025/09/11】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）、土屋太鳳が11日、都内で開催されたNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3（9月25日より世界独占配信）グローバルファンイベントに登壇。豪華キャストが渋谷に集結した。
【写真】山崎賢人・土屋太鳳・賀来賢人ら豪華集結
日本のみならず、世界的にも大きなファンを持つ「今際の国のアリス」の待望のシーズン3配信に先駆け、本作の聖地・渋谷にて、世界中のファンに向けて行われた同イベント。この日は、豪雨のため予定時間より15分遅れてイベントがスタートし、山崎は「お足元が悪い中ありがとうございます」、土屋は「雨がすごいって聞きました。みなさん大丈夫でしたか？」と呼びかけるなど、観客への気遣いが垣間見えた。
シーズン3を迎えた心境を聞かれると、山崎は「シーズン1をやってた時とかは、シーズン3まで行くとは考えてもなかったので本当に幸せですし、光栄です。それだけ世界中の人が楽しんでもらえる作品をこの日本で作って発信していけるっていうのは本当に嬉しいです」と喜び。土屋は「シーズン3を迎えるということで、本当に感無量です。皆様にやっとお届けできるんだと思うと、嬉しいんですが、ちょっと寂しい気持ちもあり、でもやはりワクワクしております。パワーアップしたシーズン3をぜひ楽しんで観ていただきたいです」とアピールした。
豪華キャストと共にクロストークで盛り上がる中、ラストにはLEDパネルに花火の映像が流れ、本作の鍵となる「JOKERカード」が浮かび上がり幕を閉じた。さらに、退場時には、出演者たちがカーペッドを闊歩しながら観客にサインボールを投げる一幕も。近距離のファンサービスで会場からは黄色い歓声が飛び交った。
イベントには、磯村勇斗、三吉彩花、毎熊克哉、須藤理彩、池内博之、玉城ティナ、醍醐虎汰朗、玄理、吉柳咲良、賀来賢人、佐藤信介監督も登壇した。
麻生羽呂氏原作のヒットコミックスを映像化した、ヒットサバイバルドラマのNetflixシリーズ「今際の国のアリス」。これまでシーズン1、2が制作され、世界中でTOP10入りを果たすなど日本実写作品として国内外多くのファンに愛されてきた。
シーズン1、2と“今際の国”での理不尽な“げぇむ”を生き抜き、ついに現実世界に戻ってきたアリス（山崎）とウサギ（土屋）。今作では、シーズン2のラストに映し出された「JOKERカード」が導く、その答えを知るものはいない未知なる旅が描かれる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山崎賢人・土屋太鳳・賀来賢人ら豪華集結
◆山崎賢人・土屋太鳳ら豪華集結
日本のみならず、世界的にも大きなファンを持つ「今際の国のアリス」の待望のシーズン3配信に先駆け、本作の聖地・渋谷にて、世界中のファンに向けて行われた同イベント。この日は、豪雨のため予定時間より15分遅れてイベントがスタートし、山崎は「お足元が悪い中ありがとうございます」、土屋は「雨がすごいって聞きました。みなさん大丈夫でしたか？」と呼びかけるなど、観客への気遣いが垣間見えた。
豪華キャストと共にクロストークで盛り上がる中、ラストにはLEDパネルに花火の映像が流れ、本作の鍵となる「JOKERカード」が浮かび上がり幕を閉じた。さらに、退場時には、出演者たちがカーペッドを闊歩しながら観客にサインボールを投げる一幕も。近距離のファンサービスで会場からは黄色い歓声が飛び交った。
イベントには、磯村勇斗、三吉彩花、毎熊克哉、須藤理彩、池内博之、玉城ティナ、醍醐虎汰朗、玄理、吉柳咲良、賀来賢人、佐藤信介監督も登壇した。
◆山崎賢人＆土屋太鳳W主演「今際の国のアリス」シーズン3
麻生羽呂氏原作のヒットコミックスを映像化した、ヒットサバイバルドラマのNetflixシリーズ「今際の国のアリス」。これまでシーズン1、2が制作され、世界中でTOP10入りを果たすなど日本実写作品として国内外多くのファンに愛されてきた。
シーズン1、2と“今際の国”での理不尽な“げぇむ”を生き抜き、ついに現実世界に戻ってきたアリス（山崎）とウサギ（土屋）。今作では、シーズン2のラストに映し出された「JOKERカード」が導く、その答えを知るものはいない未知なる旅が描かれる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】