ZARDトリビュートバンドのSARD UNDERGROUNDが、神野友亜(Vo)ソロ体制となって初の全国ツアー＜SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025 [FANTASY]＞を開催した。全国5ヶ所のライブハウスツアーと、大阪および東京の2daysずつのホールツアーとして実施された同ツアーより、9月9日および10日に行われた東京国際フォーラム ホールCファイナル2daysのオフィシャルレポートをお届けしたい。

day1の＜ZARD tribute 楽曲 only day＞では、「負けないで」「揺れる想い」などZARDの名曲たちが丁寧に披露され、神野友亜の透明感あるボーカルが会場全体を包み込んだ。ステージセットや衣装もライブツアーから一新。＜ZARD tribute 楽曲 only day＞仕様となり、ZARDへの敬意や特別な思いが感じられるステージとなった。

day2の＜オリジナル楽曲 only day＞では雰囲気も一転し、自身の代表曲や最新ナンバーを中心に熱量あふれるパフォーマンスが展開された。特に、9月17日発売の3rdオリジナルアルバムからタイトル曲「故障した車」「あなた、カトレア」がライブで初めて披露され、アルバムへの期待も高まった。“今”を生きるメッセージが観客へ真っ直ぐ届き、一体感あふれる空間が生まれた。

2日間を通して神野友亜のボーカル表現力は際立ち、その深みや情感豊かな歌声が多くのファンを魅了した。本ライブで提示されたSARD UNDERGROUNDの進化と深化。それはこの後に発売されるアルバム『故障した車』にもしっかりと詰め込まれているに違いない。なお、同公演演奏曲のプレイリストが公開となっている。

▶＜SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025 [FANTASY]＞HALL TOUR演奏曲のプレイリスト公開

https://sardunderground.lnk.to/livetour2025fantasy



■＜SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025 [FANTASY]＞

▼ライブハウスツアー

6月21日(土) 香川・festhalle

6月29日(日) 宮城・仙台Rensa

7月05日(土) 愛知・DIAMOND HALL

7月12日(土) 福岡・DRUM LOGOS

7月20日(日) 北海道・札幌 PENNY LANE24

▼ホールツアー

【大阪公演】

8月30日(土) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール

※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day

8月31日(日) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール

※day2▶︎オリジナル楽曲 only day

【東京公演】

9月09日(火) 東京国際フォーラム ホールC

※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day

9月10日(水) 東京国際フォーラム ホールC

※day2▶︎オリジナル楽曲 only day

▲初回限定盤

▲通常盤

■3rdオリジナルアルバム『故障した車』

2025年9月17日(水)発売

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】GZCA-5326 \5,500(税込)

【通常盤(CD)】GZCA-5327 \3,300(税込)

▼CD収録曲 ※初回限定盤・通常盤共通

01 故障した車

作詞：神野友亜 作曲：藤中友哉 編曲：藤中友哉

02 I still believe

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

03 輝く旅人よ

作詞：神野友亜 作曲：藤中友哉 編曲：徳永暁人

04 ダイナマイト サマーナイト

作詞：神野友亜 作曲：小澤正澄 編曲：小澤正澄

05 風はファンタジー

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：鈴木和哉

06 ナンバーワンあなたは

作詞：神野友亜 作曲：小澤正澄 編曲：小澤正澄

07 全部自己責任

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

08 TO MY FREEDOM

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

09 世界で一番遠い人

作詞：神野友亜 作曲：徳永暁人 編曲：徳永暁人

10 あなた、カトレア

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

11 しあわせ

作詞：神野友亜 作曲：徳永暁人 編曲：徳永暁人

▼Blu-ray ※初回限定盤のみ / 約35分予定

＜First Studio Live＞

・揺れる想い [tribute 2023]

・心を開いて [tribute 2024]

・永遠 [tribute 2024]

・夢で逢いましょう

・空っぽの心

・あなた、カトレア

◯Making of First Studio Live

■神野友亜レギュラーRADIO出演番組

▶e-radio 「神野友亜のフリートークラボ」

放送日時：毎週土曜日 18:30〜18:55

番組HP：https://www.e-radio.co.jp/pg_news/freetalklabo_sard/

▶e-radio「キャッチ!」

放送日時：毎月第二火曜日 14:00〜19:00

番組HP：https://www.e-radio.co.jp/

