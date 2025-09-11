“役満ボディ”岡田紗佳、チャイナドレスでファンを虜に「カッコいい」「美人で可愛くてスタイル良い」
モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、11日にインスタグラムを更新。チャイナドレスを着た姿を公開し、ファンから絶賛の声が相次いでいる。
【別カット】岡田紗佳、チャイナドレスで鎖骨がチラリ（ほか3枚）
麻雀ゲーム『麻雀格闘倶楽部』の「日本プロ麻雀連盟投票選抜戦2025」に参加した岡田は「皆様のおかげで、今年も麻雀格闘倶楽部の投票選抜戦にて一位を取ることができました。貴重なお時間を割いてプレイして頂き、本当にありがとうございました サポーターの方々と同卓するたびに、応援してもらえて嬉しいなぁ、ありがてえなぁ。と心に沁みていました。他のサポーターの方々も、約２ヶ月お疲れ様でした！ これからも岡田紗佳と麻雀格闘倶楽部をよろしくお願いします」とつづり、チャイナドレス姿のソロショットを公開。岡田の抜群スタイルを引き立てるノースリーブチャイナドレスからは、美しい鎖骨と肩もあらわになっている。
コメント欄でファンは「カッコいい」「美人で可愛くてスタイル良い」「美人で頭がよくて、とにかく顔面がどストライク」など絶賛の声を上げ、彼女の美しさに魅了されていた。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（@sayaka_okada）
