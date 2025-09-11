「いつも同じ服問題」→ 解決！【ハニーズ】大人の高見え♡「即戦力スカート」

工夫しているつもりなのに、コーデがいつも同じように見える……という大人女性には、今回紹介する 【ハニーズ】のスカートがおすすめ。一枚でコーデの印象を変えられそうな存在感で、即戦力になるかも。大人の着こなしにマッチする高見えするデザインも魅力的なので、ぜひチェックしてみて。

上品にコーデを格上げするスカート

【ハニーズ】「プリーツスカート」\3,980（税込）

縦ラインを強調するプリーツですっきり見えしつつ、ナチュラルに広がるシルエットが魅力的なスカート。ミディ丈のスカートはコーデを軽やかに見せやすく、夏から秋のスイッチコーデにもおすすめ。カラーはブラック・ネイビー・ダークグリーン・モカベージュ、大人コーデの即戦力として使えそうな4色展開です。

動きのある華やかデザインに一目惚れ

【ハニーズ】「エスカルゴスカート」\3,980（税込）

華やかな揺れ感を楽しみたいなら、エスカルゴスカートがおすすめ。裾がひらりと広がるエスカルゴデザインで、歩くたびにエレガントな雰囲気を演出してくれそう。無地なら落ち着いた上品コーデに、柄物なら一枚で華やかな印象が狙えます。シンプルなトップス合わせでもおしゃれに決まりそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M