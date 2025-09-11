【専門家の目｜太田宏介】日本はアメリカ戦の後半に4バックへ変更した

日本代表は9月9日（現地時間、日本時間10日）、米オハイオ州Lower.comフィールドで行われた国際親善試合でアメリカ代表と対戦し0-2で敗れた。

元日本代表DF太田宏介氏が後半4バックへと変更した点について「オプションとしてはあったに越したことはない」と言及している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

◇ ◇ ◇

6日に行われたメキシコ戦から先発全員を入れ替えた日本代表は、前半30分に右サイドを崩されてFWアレックス・センデハスに先制ゴールを許すと、後半19分にもFWフォラリン・バログンに追加点を許して0-2で敗れた。

日本は前半3バックでスタートしたものの、リードされた後半頭から4バックへとシステムを変更させた。「オプションとしてはあったに越したことはなくて、これまである程度4バックやってきてるんで、その下地っていうか土台があると思う」と太田氏は解説し、「選手たちもクオリティの高い選手で揃ってますけど、瀬古をサイドにしたり本大会でトラブル起きた時の緊急時を考えての使い方があったと思うし、そういうトライするんだって配置見て思いました」と明かし、積極的な采配を称賛している。

「例えば（長友）佑都君とか3バックの左で起用するのもE-1の流れがあったから初めてではないにしろ、アメリカに対してトライをするっていうのは、積極的で良かったと思います。もうちょっと長い時間4バックを見たかったですけどね。今の選考している選手たちの特性を見たら、おそらく3バックの方がハマるんでしょうけど、W杯は出場する国の枠が増えてこれまで以上に幅広く相手を分析していかないといけないし、自分たちもその時々によってフォーメーションを変えたり、いろんなオプションを持ってた方が絶対いいと思う。3枚でずっとやってた分、ここで4枚に試したことで 4枚を得意としている特にサイドバックの選手なんかは、もしかしたらチャンスが広がるかもしれないと思います」

日本は昨年行われたアジアカップからオプションとして3バックを採用。その後のアジア予選で本格的に採用し戦ってきた。本大会まで1年を切ったこのタイミングで4バックのオプションを試したが、来月にはブラジルとの試合も控えるなかでどのような戦い方を見せるのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）