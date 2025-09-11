◆初代タイガーマスク「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３６ ーＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹー“過激な仕掛人”新間寿は終わらない！」（１１日、後楽園ホール）

初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１１日、後楽園ホール大会を開催した。

第３試合でマーベラスのＡＡＡＷタッグ王者で“スパーク・ラッシュ”Ｓａｒｅｅｅ＆彩羽匠がＳＳＰＷ初登場。ＬＬＰＷ―ＸのＮＯＲＩとシードリングの光芽ミリアと対戦した。

ＮＯＲＩの強烈なソバットなど蹴りの応酬で追い込まれたスパーク・ラッシュだったが最後は、彩羽がランニングスリーで光芽を沈め勝利した。

激しい打撃戦を制したＳａｒｅｅｅは「私たちの勢い見せられたんじゃないですかね」と充実の笑みを浮かべ彩羽も「ストロングスタイルに一番近い女子レスラーが自分たち。これからもストロングスタイルで台風の目になりたい」と見据えた。

Ｓａｒｅｅｅは「実力はそなわっているタッグなんでどんどん出て行きたい」と様々な団体に出陣することを予告した。ＳＳＰＷでは、ジャガー横田と藪下めぐみが女子タッグ王者に君臨するがＳａｒｅｅｅは「ジャガーさんたちが挑戦してきてほしいって言うんだったらやってあげてもいいんじゃないですかね」と上から目線で挑戦を要求した。

彩羽も「取りたいです」とアピールした。Ｓａｒｅｅｅは「ジャガーさんたちに私たちとやる勇気があるんだったら、いいんじゃないですかね。私たちはいつだって受けて立ちます」と突きつけた。

