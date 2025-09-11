タレントの渡辺直美（37歳）が、9月10日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。アメリカでも「若い子はテレビを見ていない」と語った。



アメリカ・ニューヨークに活動拠点を移し、アメリカで芸能活動を行っている渡辺直美が番組のゲストとして登場。



アメリカでもコンプライアンスが厳しくなって、キャンセル・カルチャーなどの締め付けが厳しくなってきたり、アメリカの中でもウケるネタが劇場単位で違うなど、細分化されすぎていて、アメリカの芸人も嘆いていると話す。



さらに渡辺は、アメリカでは劇場でウケても誰もその人のことを調べず、「この夜が楽しかった」で終わってしまい、固定ファンはまったくつかないため、SNSを頑張るしかないがあまり効果的ではない、アメリカでも若い子はテレビを見ていないといったアメリカの現状を語った。