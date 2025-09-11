¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤È´Ý²Â¹À¤ÎÊý¸þ¤Ø¡¡2¿Í¤ÏÁÇÁá¤¯¿È¤ò¤«¤¬¤áÌµ»ö¡¡
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼¹Åç¡Ê11Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
5²ó¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤Î¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬µð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¢¹âÂÀ°ìÅê¼ê¤Î¹â¤á¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬¼ê¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸åÊý¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ë¤ÏºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤È´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬¿Ø¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤È¤â¤È¤Ã¤µ¤Ë¿È¤ò¤«¤¬¤á¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÏÊÉ¤ËÅö¤¿¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¼¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¡¢ÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿È¬ÌÚÍµ¥³¡¼¥Á¤ÎÆ¬Éô¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°Â¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºäËÜÁª¼ê¤È´ÝÁª¼ê¤ÎÁ°¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬ºÂ¤ë¾ì½ê¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÀÊ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ºäËÜÁª¼ê¤È´ÝÁª¼ê¤â¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¡£ÀÊ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿²¬ËÜÁª¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£