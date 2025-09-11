◇セ・リーグ 巨人―広島（2025年9月11日 東京D）

巨人の5年目右腕・山崎伊織投手（26）が11日の広島戦（東京D）で今季22度目の先発登板。今季2度目となった中5日のマウンドで苦しみながらも6回6安打2失点と粘投したが、自身初となるシーズン11勝目を手にすることはできなかった。2―2での降板のため勝敗は付かない。

3試合連続で岸田とバッテリーを組んでマウンドへ。初回2死から小園に右越え3号ソロを浴びて先制を許したが、味方打線がその裏に2点を取り返してすぐに逆転。キャッチボール中だった山崎も拍手して喜んだ。

だが、2―1で迎えた3回だった。1死から中村奨、大盛、小園に3連打されて満塁。ファビアンへの2球目シュートが引っかかって暴投となり、同点にされる。さらに1死二、三塁、2死満塁とピンチが続いたが、ここは踏ん張ってそれ以上の得点は許さなかった。

2―2のまま迎えた4回も1死一塁の場面で相手先発左腕・高の送りバントを自ら処理したものの、二塁へ悪送球して一、二塁とピンチを広げるなどフィールディングに定評のある山崎にしては珍しい場面も。マウンド上で顔をしかめて悔しがった。

それでもここも粘って無失点。5回はこの試合初めての3者凡退に打ち取ったが、6回は2死から佐々木に死球と苦しいマウンドが続いた。中5日登板に加えて球速も徐々に落ちてきていることもあってか、ここでお役御免。7回のマウンドには2番手左腕・中川が上がった。

山崎の投球内容は6回で打者27人に対して104球を投げ、6安打2失点。8三振を奪い、申告敬遠による1四球と1死球を与え、直球の最速は151キロだった。

前回登板した5日の中日戦（バンテリンD）は85球を投げ、8回2安打1失点好投で今季初完投。だが、打線が無得点に封じられて今季4敗目を喫していた。

▼山崎 先制された後、すぐに逆転してもらいながら、リードしている状態で粘り切れなかったことが反省です。