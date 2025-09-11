「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）

阪神がＤｅＮＡに勝利し、連敗ストップ。７日の優勝決定後は初勝利となり、同一カード３連敗を阻止した。

両軍無得点の四回に先頭の近本が左前打でチャンスメーク。さらに二盗も成功させ、２９盗塁とした。１死二塁となり、森下が先制の２ラン。自己最長の１２試合連続安打を見事な２１号２ランで決めた。打撃部門の個人タイトル争いも熾烈（しれつ）となっている。

先発の大竹は８勝目。２３年７月５日の広島戦以来、７９９日ぶりの完封勝利を挙げた。チームとしても球団史上、歴代３位となるシーズン２７度目の完封勝利。今季チーム最短となる２時間１４分でＤｅＮＡ打線をシャットアウトした。

大竹はお立ち台で「優勝かかってるくらいの気持ちで投げようと思っていた」と明かし、甲子園では初の完封勝利。あと１人コールに「もちろん聞こえていましたし、岩崎さんはこういう雰囲気の中で投げているんだなと思って、すごいなと思いました」と先輩を慮った。

決勝弾の森下は「久しぶりにいい感触」と振り返り、中大の後輩・石田裕からの一撃に「いいボールを投げていて、自分もいい形で打てた。前回やられて、悔しかったんで。きょうは一本だそうと思っていたのでうれしいです」と語った。今後のゲームについては「勝ち癖というか、勝ちにこだわって、自分も調整して最高の状態でＣＳを迎えたい」と力を込めた。