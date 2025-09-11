富山湾に秋の訪れを告げるベニズワイガニの初競りが、きょう射水市の新湊漁港で行われました。

能登半島地震の後、記録的な不漁が続いてきたベニズワイガニですが、初日は上々の水揚げとなり港は活気づきました。

午前9時半ごろ。今シーズン初めての漁を終え新湊漁港に戻ってきた漁船にはたくさんのベニズワイガニが。



この船では、およそ500匹が水揚げされました。



富山湾のベニズワイガニは、能登半島地震の後、記録的な不漁が続いてきましたが、きょうは上々の滑り出しです。

◆高志丸 亀谷昌克さん

「たくさんとれたほうやと思います。うれしいです」



水揚げされたベニズワイガニは初競りへ。



漁の解禁日は例年通り今月1日でしたが、新湊漁協は、厳しい残暑がカニの鮮度に影響を及ぼすのを避けるため、初水揚げと競りをきょうまで延期していました。



さらに暑さ対策でカニの並べ方にも変化が。

◆KNB 助田記者

「例年すべてのカニが床一面に並べられていましたが今年はこのように大きなカニはすのこの上に、そしてそのほかのカニは箱の中に入れられて競りが行われます」



赤いじゅうたんのようにカニが並ぶのが特徴だった新湊の競りですが、床に直接並べると氷が早く溶け出してしまうことなどから鮮度を守るための変更です。

漁協によりますと、初日の水揚げは漁に出た2隻合わせておよそ1700匹で、3隻で1900匹だった昨シーズンの初日を上回る水準だとしています。



競り値の平均は2割ほど高くなったということです。



◆新湊漁業協同組合 塩谷俊之 代表理事組合長

「きょう、見ての通りこれだけの量がありますので、少しは希望が持てて操業できるんじゃないかなと思っています」



富山湾のベニズワイガニ漁は冬にかけてピークを迎え、来年5月まで行われます。