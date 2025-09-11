9月9日、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介がアメーバオフィシャルブログを更新。アイドルグループ・NEWSの小山慶一郎とのロケ共演を報告し、キメポーズのオフショットなどを公開した。

【写真】小山と向かい合って食事をしながら笑顔を見せる姿なども公開

この日更新したブログで、井上は、「今日はロケで『NEWS小山慶一郎くん』と一緒！！」と切り出し、「何度か仕事で一緒になった事はあるけど、2人だけでガッツリ話すのは初めて！！」と明かした。

また、小山の人柄については、「本当に良い人」「表裏もなく、アイドルとは思えないくらい、何でも喋ってくれて、めちゃくちゃ面白い」と絶賛し、2人が同じポーズを決めるツーショットや、食事をしながら笑顔を見せる姿、さらに青空の下で並んで手を上げる写真を公開した。

井上は、「そりゃ、こんな楽しそうに御飯も食べるわ！！」「連絡先も交換して東京で、御飯も行こうねと約束。 最高な1日でした」と喜びながら振り返りつつ、「ただ・・・ 同じポーズしてるのに、なんでこんなにもクオリティが違うのだろう！？」「おかしいなぁ。。。」と自虐を交えてブログを締めくくった。