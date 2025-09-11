高速道路を運転する際の休憩に活用してもらおうと、道の駅「ながおか花火館」を利用したある社会実験が始まりました。



県内を走る高速道路。その道中にパーキングエリアなどの休憩施設が設けられています。しかし、次のパーキングエリアまで遠く感じた、そんな経験はありませんか？



〈利用者〉

「入り忘れたっていうときにあと何十キロ先だろみたいなことは思ったことはあります」

「やっぱトイレとかですね。夏場は水分を多くとるのでトイレに行く頻度が」





そこで国が行っているのが道の駅の活用です。（リポート）「長岡インターチェンジを降りてこちらの道の駅『ながおか花火館』を利用して高速道に戻ると高速道路を降りない料金と同じになるといいます」国はドライバーがこまめに休憩できるようにと高速道路から降りて道の駅に一時的な退出ができる社会実験を行っています。今回、その一つに選ばれたのが長岡市の道の駅「ながおか花火館」です。新潟から東京方面へ向かう場合、栄パーキングエリアの次は山谷パーキングエリアとなります。この35キロの区間に休憩施設はありません。NEXCO東日本によりますと、パーキングエリアはおおよそ15キロの間隔で設置されることになっています。そこで、中間地点にある「ながおか花火館」を活用し、空白区間の解消につなげようというのです。この道の駅への「一時退出」。ETCの活用や2時間以内に長岡インターチェンジから同じ方向に戻ることが条件となります。また、ながおか花火館に立ち寄る際、ETC送受信機の下を通らなければなりません。例えば新潟中央インターチェンジから群馬県の高崎インターチェンジまで高速道路を使った場合、料金は5180円。長岡インターチェンジで一度降りた場合、これまでなら追加で580円の料金が発生しますが条件を満たせば追加料金はかかりません。〈利用者〉「ご当地のものだったりそこ目指して行ったりする。けっこううれしいと思います」〈利用者〉「知っていれば行きたいかも」「道の駅はお菓子だけじゃなくて野菜とかも売ってるから」長岡花火を体験できるシアターをはじめフードコートや地場産品のショップを備えた「ながおか花火館」。高速道路の休憩施設となることで県外からの誘客が期待されます。〈道の駅ながおか花火館 武士俣一樹駅長〉「長岡市の情報はうちに来ればとれますし、おいしいグルメやお土産品も豊富にそろえておりますので買ったり食べたりして楽しんでいただけたらなと思います」9月10日から始まったこの社会実験。安全なドライブに役立ちそうです。