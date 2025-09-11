コールマンは、アウトドアシーンや日常的な荷物運びにも便利な「アウトドアワゴン」シリーズの新モデル「アウトドアワゴン NX（レッド）」を、9月中旬から、全国アルペンストア、コールマン直営店舗昭島店、公式オンラインショップで先行販売する。

コールマンの「アウトドアワゴン」シリーズは、登場以来、キャンプシーンにおけるスタンダードアイテムとして定着した。さらに近年では、スポーツシーンや防災用途など日常のさまざまなシーンでも活用されており、アウトドアからライフスタイルへと用途を広げ、今ではブランドを代表するアイテムのひとつとなっている。同製品「アウトドアワゴン NX（レッド）」は、シリーズの登場から約10年を節目に大幅にリニューアルされ、従来の積載能力はそのままに収納性向上と軽量化を実現し、さらに快適な運搬を可能にした。

同製品のほか、既存モデルとして、荷台がメッシュ生地かつ取り外し可能でメンテナンスしやすい「アウトドアワゴンメッシュ」、取り外し可能なワイドタイヤで走破性と収納性を両立した「アウトドアワゴンマックス」、小物を持ち運べるデイレジャーに最適なタイヤ付きチェア「ワンマイルチェア」と、豊富なラインアップのなかから用途やシーンに合ったキャリースタイルを選ぶことができる。

新モデルはフレーム構造の改良によって収納時の高さが従来モデルと比較して約15cm低くなり、車への積載時や自宅での保管時のスペース節約につながる。さらに、本体重量が約1.7kg軽量化（総重量：約9.3kg）したことで、車などへの積み込みや荷下ろし、そして運搬時の負担も軽減。耐荷重100kgという従来モデル同様の優れた積載能力はそのままに、大幅なコンパクト化を実現した。

ハンドルは、これまで一部モデルにしか採用されていなかった握りやすい“オーバルハンドル”型で、移動時の負担を軽減する。また、収束時の固定方法は従来の布製ベルトに代わって、より簡単に固定することができる“クリップロック”を採用。さらに、従来モデルでは本体と簡易ハンドル付きの収納ケースを面ファスナーで固定していたが、新モデルでは荷台底面の持ち手を活かして、被せるだけで持ち運びしやすくなる収納ケースが付属しており、収納性も大幅に向上した。

また、「アウトドアワゴン NX（レッド）」は、“COLEMAN GREEN LABEL”として認証された製品となっている。

［小売価格］1万5800円（税込）

［発売日］9月中旬

コールマン＝https://www.coleman.com