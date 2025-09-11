JR東日本と千葉県は、千葉県内のJR線と一部の鉄道、路線バス、フェリーが乗り放題になる「サンキューちばフリーパス」を発売する。

千葉県内のJR東日本、小湊鐵道、いすみ鉄道、銚子電気鉄道、流鉄、京成電鉄、北総鉄道、芝山鉄道の各線が、連続する2日間乗り放題となる。JR線では普通列車の普通車自由席が利用でき、料金券を別途購入すれば特急などにも乗車できる。また、小湊鐵道、九十九里鐵道、ジェイアールバス関東、京成バス千葉イースト、日東交通、京成タクシーイーストの指定バス路線、東京湾フェリーの久里浜港〜金谷港航路も利用できる。価格は大人3,970円、小人1,980円。

同フリーパスに、都区内各駅からフリーエリアまでの往復がセットになった、「サンキューちばフリー乗車券」も用意する。価格は大人4,790円、小人2,390円。

秋版の利用期間は9月1日から10月31日まで、早春版は2026年1月4日から2月28日まで。利用当日まで購入できる。JR東日本の千葉県内の主な駅の指定席券売機と久里浜駅で発売する。「サンキューちばフリー乗車券」は、JR東日本の都区内の主な駅で発売する。