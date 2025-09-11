ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、9月12日に、毎日17時からの夜限定メニュー「ロッテリアの夜バーガー」を発売する。

「ロッテリアの夜バーガー」は、ロッテリアの定番商品やフェア商品を、夜ごはんとしてガッツリと食べたい時にも満足してもらえるボリュームで提供する、17時からの時間帯限定メニューとなっている。



「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」

「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は、牛肉100％のパティ3枚に、月をイメージしたとろ〜り半熟風たまご、3種醤油の特製香味ソース、ゆずマヨを組み合わせ、レッドチェダーチーズ、4種のチーズをブレンドしたとろ〜りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品。3種類の醤油をベースに、生姜やニンニクなどの香味野菜を使用し、風味豊かでキレのある味わいに仕上げた特製香味ソースと、ゆず皮の爽やかな風味が特長のゆずマヨで、さっぱりとした和風の味わいを期間限定で楽しめる。



「トリプル 絶品チーズバーガー」

同時に、ロッテリアの定番商品「絶品チーズバーガー」の牛肉100％パティとチェダーチーズを2枚ずつ増量した「トリプル 絶品チーズバーガー」や、人気商品の「絶品ビーフバーガー」のパティを2枚増量した「トリプル絶品ビーフバーガー」も販売する。



「トリプル絶品ビーフバーガー」

また、パティを2枚挟んだダブルサイズも用意している。その日の気分に合わせて選べる。

ぜひこの機会に、夜ごはんにぴったりな「ロッテリアの夜バーガー」を楽しんでほしい考え。

一部店舗を除く196店舗で販売予定とのこと（9月9日時点）。「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」と、「ダブル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は、10月中旬まで販売予定だという。なくなり次第終了となる。

［小売価格］

トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー：990円

トリプル 絶品チーズバーガー：990円

トリプル 絶品ビーフバーガー：820円

（すべて税込）

［発売日］9月12日（金）

ロッテリア＝https://www.lotteria.jp