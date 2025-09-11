¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡¢¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò9·î19Æü¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ÆüËÜ½é¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹Ê»Àß
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤òÊ»Àß¤·¤¿¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ò9·î19Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
ÃÏ¾å4³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤ÎÁíÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡£¿ï½ê¤ËÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤ä¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÈþ°Õ¼±¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Áõ¾þ¤ò»Ü¤·¤¿¡£ºÇ¾å³¬¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤òÀß¤±¤ë¡£¥Ð¡¼¤È¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÈ¼¤¤¡¢¶äºÂ2ÃúÌÜ¤Î¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ï9·îÃæ½Ü¤Ë±Ä¶È¤ò°ì»þ½ªÎ»¤¹¤ë¡£10·î¤Ë¤ÏMaison de Panthère¡É¡Ê¥á¥¾¥ó ¥É¥¥ ¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥ë¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥ë¡ÊÉ¿¡Ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¶õ´Ö¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤ÎÇ¯½é¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Ï¶äºÂ¤Ç¡¢¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂÊÂÌÚÄÌ¤ê¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ GINZA SIXÅ¹¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿4¤Ä¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¡£