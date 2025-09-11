ナッシュは、「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍で消費者に届けるサービスを提供している。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでもらうため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場している。



「爽やかシソベーゼのチキンポテト」

今回、爽やかな青じそが香る「爽やかシソベーゼのチキンポテト」が新登場。青じそをベースにした「シソベーゼ」ソースは、ジューシーな鶏もも肉やホクホクの乱切りポテトと相性抜群だとか。チーズとにんにくのコクが味わいを引き立て、ローストアーモンドの香ばしさとカリカリ梅の塩気が食感と味のアクセントになっている。こってりしすぎず、それでいて物足りなさを感じさせない絶妙なバランスに仕上げた。和と洋が絶妙に調和した、香り豊かで満足感のある一皿となっている。

副菜は、シャキシャキ食感のレンコンサラダ、トマト風味のさっぱりドレッシングで仕上げたさつまいもオクラ、シーザー味のキャベツのサラダ。

なお、レンジ加熱時に容器のふたを必ず3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してほしいという。

［発売日］9月9日（火）

