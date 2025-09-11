不二家は、40年以上愛される不二家ナッツチョコから、板チョコレートの「ピーナッツ＆チョコレート」と「アーモンド＆チョコレート」を、9月16日から発売する。



「アーモンド＆チョコレート」

粒タイプの大袋入りナッツチョコレートのロングセラー商品である、不二家の「ピーナッツチョコレート」「アーモンドチョコレート」から板チョコレートが新登場する。好きな量だけほおばって満足感を味わえる、ナッツをたっぷり使用した板チョコレートになっている。持ち運びやすいサイズ感で、外出先でも手軽に楽しめる。

「ピーナッツ＆チョコレート」は、マイルドなチョコレートとローストピーナッツを組み合わせたナッツ板チョコレート。カリッと香ばしいローストピーナッツをたっぷり使用している（製品中ナッツ約14％使用）。

「アーモンド＆チョコレート」は、マイルドなチョコレートとクラッシュアーモンドを組み合わせたナッツ板チョコレート。カリッと香ばしいクラッシュアーモンドをたっぷり使用している（製品中ナッツ約15％使用）。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月16日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp