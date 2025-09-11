不二家、板チョコレートの「ピーナッツ＆チョコレート」「アーモンド＆チョコレート」を発売
不二家は、40年以上愛される不二家ナッツチョコから、板チョコレートの「ピーナッツ＆チョコレート」と「アーモンド＆チョコレート」を、9月16日から発売する。
粒タイプの大袋入りナッツチョコレートのロングセラー商品である、不二家の「ピーナッツチョコレート」「アーモンドチョコレート」から板チョコレートが新登場する。好きな量だけほおばって満足感を味わえる、ナッツをたっぷり使用した板チョコレートになっている。持ち運びやすいサイズ感で、外出先でも手軽に楽しめる。
「ピーナッツ＆チョコレート」は、マイルドなチョコレートとローストピーナッツを組み合わせたナッツ板チョコレート。カリッと香ばしいローストピーナッツをたっぷり使用している（製品中ナッツ約14％使用）。
「アーモンド＆チョコレート」は、マイルドなチョコレートとクラッシュアーモンドを組み合わせたナッツ板チョコレート。カリッと香ばしいクラッシュアーモンドをたっぷり使用している（製品中ナッツ約15％使用）。
［小売価格］オープン価格
［発売日］9月16日（火）
不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp