タカナシ乳業は、9月30日から「タカナシ ミルクティー」を来年1月中旬までの期間限定で発売する。

「タカナシ ミルクティー」は、どこか懐かしく親しみやすいデザインの200mlの牛乳ビン型PETボトルに入った飲料シリーズ。シーンに合わせて、ストローでスマートに飲むことも、キャップを取って広口でゴクゴク飲むこともできる2WAY仕様となっている。

「タカナシ ミルクティー」は、ミルクのコクと紅茶、キャラメルの風味が絶妙なバランスの乳飲料とのこと。どこか懐かしく親しみやすい雰囲気の200mlの牛乳ビン型PETボトルなので、シーンに合わせて2WAY（ストローでスマートに飲む／広口でゴクゴク飲む）の飲み方が楽しめる。ミルクのコクと紅茶、キャラメルの風味が絶妙なバランスの乳飲料・北海道乳製品を使用。スリランカ産のセイロン紅茶を抽出した紅茶エキスパウダーを使用。紅茶の風味とミルクのバランスがよいものを選定した。キャラメルソースがコク、ボディ感をアップさせ、ミルクティーとして満足してもらえる味に仕上げた。ミルクティーのおいしさを伝えるデザイン・キャラメルソースを使っていることをつややかなキャラメルのイラストで表現した。背景は細かいリーフ柄で上品さを演出している。

［小売価格］191円（税込）

［発売日］9月30日（火）

タカナシ乳業＝https://www.takanashi-milk.co.jp