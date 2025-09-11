好き＆行ってみたい「岐阜県のお月見スポット」ランキング！ 2位「白川郷合掌造り集落」、1位は？【2025年調査】
山や温泉地が多く、自然豊かな岐阜県には、風情あふれるお月見スポットが点在しています。
All About ニュース編集部では、2025年9月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女228人を対象に、中部地方のお月見スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「岐阜県のお月見スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「合掌造りの家と月はとても絵になると思う」（40代男性／兵庫県）、「建物群と月の組み合わせに、非日常の雰囲気が感じられると思う」（50代女性／埼玉県）、「昔ながらの白川郷には月明かりがピッタリ」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「温泉に入った後にお月様を見たいから」（40代女性／愛媛県）、「自然に恵まれた場所が多くあり、夜空の景色が綺麗な場所だと思います」（30代女性／宮城県）、「雰囲気の良い温泉街でお月見したい」（50代女性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：白川郷合掌造り集落／60票世界遺産にも登録されている白川郷は、伝統的な合掌造りの家屋が並び、どこか懐かしさを感じさせる風景が魅力です。澄んだ空気と静けさに包まれた夜には、幻想的な月が集落を優しく照らし出します。
1位：下呂温泉街／62票日本三名泉のひとつに数えられる下呂温泉は、自然に囲まれた山間の地にあり、夜空を仰げば美しい月がゆったりと流れる川面に映ります。湯上がりに浴衣でそぞろ歩きを楽しみながら、お月見を満喫できます。
