ドコモ「iPhone 17」「iPhone Air」の予約を9月12日から開始！ dポイントがもらえるキャンペーンも
NTTドコモ（以下、ドコモ）は、Appleの新製品「iPhone 17シリーズ」「iPhone Air」の予約を9月12日21時から開始します。発売は9月10日です。
さらに、従来モデルと比較して3倍の耐擦傷性能を持つCeramic Shield 2を採用した新デザインとなっています。
ただし、このキャンペーンは契約中の料金プランが「ドコモポイ活MAX」、または「ドコモMAXプラン」の人のみが対象。また、ドコモに登録されている最新購入機種の利用期間が12カ月以上であることが条件です。
＜参考＞
ドコモ 報道資料
(文:All About 編集部)
新しい「iPhone 17 シリーズ」と軽量モデル「iPhone Air」が登場今回発売される新型iPhoneは、「iPhone 17」「iPhone Air」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」の4モデルです。新型iPhoneには、次世代のセルフィーを可能にするセンターステージフロントカメラや、48MP Fusionカメラシステムが搭載されています。また、最新チップによる高性能化と、1日中使える長時間バッテリーも特徴です。
家族まとめて購入でdポイントがもらえるキャンペーンも「iPhone 17シリーズ」と「iPhone Air」は、ドコモの「家族まとめてキャンペーン」の対象機種となっています。家族（同一ファミリー割引グループ内）で対象機種を2台、同月内・同一店舗で購入すると、後日dポイント（期間・用途限定）が進呈されます。
予約開始は9月12日、発売は9月19日から新しいiPhoneは、ドコモのオンラインショップ、ドコモホームページおよび取扱店舗で9月12日21時から予約を開始し、9月19日に発売されます。なお、営業時間外の店舗では9月13日開店時から予約受付となります。
