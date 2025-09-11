»³ºê¸¿Í¡õÅÚ²°ÂÀË±¡¢¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡ÙºÇ¿·ºî¤Ë¼«¿®¡ÖÂçÀÚ¤ÇÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¡×¡¡¥¥ã¥¹¥È12¿Í¤¬½¸·ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ºê¸¿Í¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤ÈÅÚ²°ÂÀË±¤¬11Æü¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3 ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢Ëè·§¹îºÈ¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¸¼Íý¡¢µÈÌøºéÎÉ¡¢²ìÍè¸¿Í¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤é¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª¸ª½Ð¤·¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÚ²°ÂÀË±
¡¡25Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëº£ºî¤ÏÀ¤³¦Åª¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎÂè3ÃÆ¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥¹¡Ê»³ºê¡Ë¤È¥¦¥µ¥®¡ÊÅÚ²°¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ØÌá¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤ËÌ¿·ü¤±¤Î¡È¤²¤§¤à¡É¤ØÄ©¤à¡£ÃÎÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¡¦¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆÃÀ¤¬»î¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶¯Âç¤ÊÅ¨¤È¤Î»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎºÇ½ªÏÃ¤«¤é4Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿À¤³¦´Ñ¤òÅÚÂæ¤È¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖJOKER¥«¡¼¥É¡×¤¬Æ³¤¯Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼¤ä¥È¥é¥ó¥×¤òÌÏ¤·¤¿Áõ¾þ¤Î²ñ¾ì¤Ë¡¢AI¥Ü¥¤¥¹¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Èº£ºÝ¤Î¹ñ¡É¤é¤·¤¤±é½Ð¤Î¤Ê¤«¡¢»³ºê¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¤·¸÷±É¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ÅÚ²°¤â¡ÖËÜÅö¤Ë´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¤µ¤Ó¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡Ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÅÚ²°¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿2020Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ËËÜÅö¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¢¤Îº¢¤«¤éº£¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£º£ºÝ¤ÎÁí³ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤Èµ»½Ñ¡¢µ§¤ê¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¼¤Ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡»³ºê¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£2¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂçÀÚ¤ÇÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¡¢º£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¡¢1¡¢2¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó3¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇÛ¿®¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
