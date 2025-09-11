細田守監督、トロントでスカーレット・ヨハンソン＆ラミ・マレックらハリウッドスターと交流
イタリアで開催された「第82回ベネチア国際映画祭」に続き、カナダ「第50回トロント国際映画祭」に参加している細田守監督。現地時間9月6日、映画『果てしなきスカーレット』の公式上映に先立ち、本作の世界配給（日本を除く）を担うソニー・ピクチャーズ主催のディナーパーティーに出席し、多数のハリウッドスターや映画関係者と交流した。
【動画】映画『果てしなきスカーレット』90秒予告
主演の芦田愛菜が演じる主人公・スカーレットと同じ名前を持つスカーレット・ヨハンソン（『アベンジャーズ』シリーズ、最新作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』出演）とも対面。互いの出演作について語り合い、主人公と同じ名前であることを伝えると、ヨハンソンは驚きとともに作品への興味を示したという。
さらに、『ボヘミアン・ラプソディ』（2018年）でアカデミー賞主演男優賞に輝いたラミ・マレックとも記念撮影。「第78回カンヌ国際映画祭」でカメラドールを受賞したイラン出身の新鋭ハサン・ハディ監督とも交流し、それぞれのカンヌやベネチアでの体験を語り合うなど、北米プレミアを前に充実した時間を過ごした。
『果てしなきスカーレット』は、トロント国際映画祭の【スペシャル・プレゼンテーション部門】に正式出品。同部門は、国際的に評価の高い話題作や注目監督の最新作が集まる特別枠で、現地時間9月10日午後8時45分からロイヤル・アレキサンドラ劇場で公式上映が行われた。
本作は日本で11月21日に公開された後、12月にアメリカで先行公開。その後、世界各地で順次公開される予定だ。
