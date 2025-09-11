山田裕貴さん、古田新太さん、染谷将太さん、 神尾楓珠さんらが映画『ベートーヴェン捏造』公開記念前夜祭舞台挨拶に登壇しました。



【写真を見る】【 山田裕貴 】あること無いこと連発の古田新太に「捏造しかしてないじゃん」サラリとツッコミ





映画は、歴史ノンフィクションの傑作『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』を基にした実写映画。今回のイベントには、ほかに前田旺志郎さん、小澤征悦さん、井ノ原快彦さん、関和亮監督も集結しました。







上映後の舞台挨拶ということで、山田さんは “（映画を）観てくださってありがとうございます” と挨拶しつつ、 “バカリズムさんのアイデアがなければ、僕たちはドイツ人になれなかった” と、脚本を務めたバカリズムさんに感謝していました。









古田さんは、何人かの観客が掲げる名前入りの応援うちわを見つけると “旺志郎と楓珠のばっかりで、俺と山田のは無い” と、やっかみ。山田さんが “ある！” と、自分の名前が書かれたうちわを見つけると、古田さんは “山田のはあるんだ...” と、落ち込んでいました。









映画の内容について、古田さんは “最後の最後に清塚さん（清塚信也さん）のピアノもあります” と、アピール。しかし、直後に “清塚さん自身は、そんなにいいやつじゃないですけどね” と、作品タイトルさながら清塚さんの悪評を「捏造」して会場を笑わせました。







ボヤきが止まらない古田さんは、撮影の裏話を聞かれると “小手伸也という俳優が嫌いです！” と、映画に出演した小手伸也さんに言及。撮影のためにバイオリンを猛練習したという小手さんの演奏シーンがあまり使われていないことから、古田さんは “（小手さんが）みんなに嫌われてる” と、そのシーンがカットされた理由を捏造。山田さんはそんな古田さんに “捏造しかしてないじゃん” と笑いながらツッコんでいました。







イベント後半には、この日出演情報が解禁となった井ノ原さんがサプライズ登場。会場は大盛り上がりで、山田さんも “愛されすぎ！” と嬉しそうにしていましたが、古田さんはここでも “（サプライズじゃなくて）普通に来いや” と、つぶやいていました。

【担当：芸能情報ステーション】