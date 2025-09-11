【礫】はなんて読む？漢字検定1級レベルの漢字です！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



「礫」はなんて読む？ 「礫」という漢字を見たことはありますか？ 「梨の礫」という言葉でも使われている漢字です。 いったい、なんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「つぶて」でした！ 「礫」「飛礫」とは、石を投げることや投げられた石を表す漢字のことで、他にも「こいし、いしころ、れき」などとも読むことができます。 ちなみに「梨の礫（つぶて）」とは、連絡をしたのに返事が返ってこない様子を示す言葉のことで、「電話をかけても出ない」「留守番電話にメッセージを残したのに返事が来ない」などの状態を表現する際に用いられますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部