気象台は、午後8時12分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）をみどり市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を桐生市に発表しました。さらに洪水警報を桐生市、みどり市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】群馬県・みどり市に発表 11日20:12時点

南部では11日夜遅くまで、北部では12日明け方まで、土砂災害に警戒してください。南部では、11日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■桐生市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日夜遅くにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm





□洪水警報【発表】11日夜遅くにかけて警戒■沼田市□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけて警戒■みどり市□大雨警報【発表】・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水11日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 45mm□洪水警報【発表】11日夜遅くにかけて警戒■片品村□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけて警戒■川場村□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけて警戒■みなかみ町□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけて警戒