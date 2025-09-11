【大雨警報】群馬県・みどり市に発表 11日20:12時点
気象台は、午後8時12分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）をみどり市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を桐生市に発表しました。さらに洪水警報を桐生市、みどり市に発表しました。
南部では11日夜遅くまで、北部では12日明け方まで、土砂災害に警戒してください。南部では、11日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■桐生市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
11日夜遅くにかけて警戒
■沼田市
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
■みどり市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夜遅くにかけて警戒
・浸水
11日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 45mm
□洪水警報【発表】
11日夜遅くにかけて警戒
■片品村
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
■川場村
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
■みなかみ町
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒