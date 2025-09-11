Nobelbright竹中雄大（29）らが11日、都内でBS日テレ「2025日韓歌王戦」（9月14日放送開始）に臨む「現役歌王JAPAN」TOP7取材会に出席した。

韓国の人気音楽サバイバル番組「現役歌王」の日本版で、日本最強の男性ボーカルを決定するサバイバルオーデイション番組で選ばれた竹中ら7人が、韓国代表7人と対決する番組。竹中はSNSなどの反応について「自分のファンの方がコメントでライブのことを告知してくれていたりして、うれしかったですね」と語り、7人については「幕内弁当ですね。いろんなおかずが入っています。両国の和気あいあいとした場面もありますし、団結力や絆も目に焼き付けていただけたらうれしいなと思います！」とPRした。

メンバーの1人、西城秀樹さんの長男の木本慎之介（22）は「父の曲を2曲歌わせていただいて、プレッシャーもありますし、まだまだ実力差もある。そんな中でも感動してくれた方々もいたので結果的には良かったかなと思います」と話した。収録前には「（父の）お墓の前で手を合わせてきました」とも明かし「番組を通して韓国の製作陣の方に笑顔を教えていただいたり、メンバーのみんなに一からいろいろと教えていただきました。実力はまだまだですけど、可能性はつかめたような気はします。日本を代表するアーティストになりたいです」と意気込んでいた。