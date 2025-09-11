菜々緒、手書きのちいかわイラスト公開が話題「上手」「ギャップ萌え」
【モデルプレス＝2025/09/11】女優の菜々緒のスタッフ公式Instagramが、9月9日に更新された。ファンミーティング景品へのサイン作業の様子を公開した。
【写真】菜々緒、手書きのちいかわイラスト
投稿は「おまけ動画。ファンミーティング景品にサイン入れ作業中。ちいかわにどハマりの菜々緒です」とコメントし、8月31日に行われたファンミーティングの景品にちいかわのキャラクターを手書きで描く様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「上手」「ギャップ萌え」「ちいかわ好きなの可愛い」「意外な一面」「丁寧にありがとう」「愛を感じる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
