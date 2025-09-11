県内はきのうからきょうにかけて強い雨が降る時間帯がありました。気象予報士の平島さんです。



今回の雨は、秋雨前線の通過に伴い、大気の状態が不安定になって降りました。

県内は各地で雨の朝となりました。



富山市と南砺市では未明から雨が強まり一時、大雨警報が出されました。

雨雲のレーダー画面を見ると、赤色の強い雨の範囲が西から次々に流れて来たのが分かります。





降り始めからの雨量は南砺市高宮で105.5ミリ、砺波市で83ミリと県西部を中心に大雨となりました。

午前3時の天気図を見ると、北陸の上空に停滞していたのが秋雨前線です。

秋雨前線は、太平洋高気圧が南へ後退し、北からの冷たい空気が勢力を広げていく時に発生します。



特に注目してほしいのが前線が「くの字」に折れ曲がった所です。これを「キンク」と呼びます。

キンクには湿った空気が流れ込みやすく、このため県内でも大雨になったとみられます。

今年は日本海の海面水温が平年に比べて高いため、秋雨前線が日本海に延びていると、暖かく湿った空気が流れ込んで大雨となる恐れがあります。

県内で大雨となる典型的なパターンです。



あす朝9時の予想天気図を見ると秋雨前線は日本の東に離れるため、大雨の心配はなくなりました。



一方、きょうの最高気温は県内の観測地点すべてで30度を下まわりました。富山市は29.5度で、先月13日からおよそ1か月続いていた真夏日が途切れました。



しかし、北陸地方には、高温に関する早期天候情報が新たに出されました。今月17日ごろから、かなりの高温が予想されています。



平年を5度から6度上回り、30度以上の真夏日が1週間近く続き、向こう2週間は、平年を上回る暑さとなります。



9月も半ばですが、引き続き熱中症に注意してください。また、農作物の管理にも注意してください。