黒部市の武隈市長は来年4月の任期満了に伴う市長選挙に2期目の当選を目指して立候補することを、きょうの市議会で表明しました。



黒部市議会の本会議で、自民同志会の木島信秋議員が2期目について質したのに対し、武隈市長はーー。

◆黒部市 武隈義一市長

「黒部のポテンシャルを引き出し、魅力を高め、さらに住みよいまちにしていくため引き続き全力で取り組んでまいりたいと考えています。このため、次期市長選に出馬したいと考えています」





武隈義一市長は58歳、前回2022年の市長選で新人同士の一騎打ちを制して初当選しました。任期満了は来年4月22日です。黒部市長選挙は、このほか立候補を模索する動きが続いているとみられます。一方、自民クラブの中村裕一議員は、職員に精神的不調による休職者や退職者がいることについて質問していましたが、話の流れは…◆中村裕一議員「執務室が私以上に乱雑になっていると聞いています。万が一、大災害が起きた時市長執務室に職員幹部が…」◆成川正幸議長「中村議員、通告外です」「暫時 休憩します」議長が質問を遮り、本会議は一時中断しました。自民クラブは去年6月の議会でも武隈市長が感情的な言葉で市職員を委縮させたなどと質問していて、市長との溝があらわになっています。