◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-0DeNA(11日、甲子園球場)

阪神は完封勝ちで、連敗を2で止めました。

先発は今季DeNA戦初登板の大竹耕太郎投手。持ち味の緩急とコーナーをつくピッチングで4回までノーヒットに抑える投球を見せます。

援護したい打線は3回までDeNA先発・石田裕太郎投手にパーフェクトに抑えられていましたが、4回に反撃。

先頭の近本光司選手がチーム初ヒットで出塁すると、続く中野拓夢選手の打席で今季29個目の盗塁を決めてチャンスを演出。中野選手はライトフライに倒れましたが、3番・森下翔太選手がレフトスタンドへ第21号2ランホームランを放ち、2点を先制します。

援護をもらった大竹投手は5回、先頭のビシエド選手に初ヒットを打たれるも佐野恵太選手をレフトフライ、戸柱恭孝選手を併殺打に打ち取って無失点。

6回には2アウトから連打を浴びて、ピンチを招きましたが、桑原将志選手を空振り三振に仕留めて、ここも無失点。

大竹投手は7回以降もDeNA打線に得点を許さず、自身2年ぶりの完封勝利で今季8勝目(3敗)を挙げました。