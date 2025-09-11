ビスチェリーナ秋の新色が登場♡メリハリボディを叶える人気ブラ

女性の体形の変化に寄り添い、美しいシルエットを叶える補整ブラとして大人気の「ビスチェリーナ」。この秋、待望の新色「ブラウン」と「ディープネイビー」が仲間入りしました。メリハリのある美ボディを演出しつつ、快適な着け心地と上品なデザインを兼ね備えたアイテムです。お気に入りのカラーで、秋冬のファッションをさらに楽しんでみませんか？

秋の新色で叶う大人の洗練スタイル

2025年秋に登場した新色は、やさしい雰囲気をまとえる「ブラウン」と、落ち着きと気品が漂う「ディープネイビー」。

どちらも秋冬の装いに馴染みながらも、女性らしい個性を引き立ててくれます。価格はビスチェリーナが7,480円（税込）、お揃いのショーツは1,650円（税込）から。

ファッションとの相性も抜群で、普段のコーディネートを一段と華やかに彩ります。

“じぶん史上最高バスト”をつくる工夫

セミロング丈の設計で脇や背中のお肉を集め、しっかりと持ち上げる「ビスチェリーナ」。ヘブンジャパン独自の4枚接ぎ構造により、ふっくらとした立体的なバストラインを実現します。

長めのボーンと3列3段ホックで安定感も抜群。さらに、チクチクしない裏地プリントのタグや高い通気性のカップなど、細やかな工夫で快適さも追求。

服を着たときの美しいシルエットに感動する人が続出しています♪

お気に入りカラーで自分らしい美しさを

補整力、快適さ、デザイン性を兼ね備えた「ビスチェリーナ」は、年齢や体形の変化に悩む女性の強い味方。

今回の新色・ブラウンとディープネイビーは、秋冬のスタイルに自然に溶け込みつつ、自分らしい魅力を引き出してくれます。

お気に入りの色を選んで、“じぶん史上最高”のシルエットを手に入れてみませんか？下着から気分を上げて、毎日のファッションをもっと楽しんでみてください♡