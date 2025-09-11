「トランプ大統領の盟友」として、大統領選挙にも貢献したとされる保守派の活動家が銃撃され、死亡しました。

■大学での講演中に銃撃される

撮影者

「みんな大丈夫か？」

10日、アメリカ・ユタ州。講演の会場となった大学は、大パニック。

撮影者

「銃声だ」

銃撃されたのは、大歓声で迎えられていたチャーリー・カーク氏。“トランプ大統領の盟友”と呼ばれた人物です。

チャーリー・カーク氏

「ユタ州のみんな！たくさん集まってくれたね！」

31歳。アメリカの若者を中心に、大きな影響力を持つ政治活動家で、去年の大統領選挙でもトランプ大統領の勝利に貢献したとされています。

銃撃は、講演中に発生。座って話をしていたところ、近くの建物から銃声が響き、銃弾1発が命中したといいます。

人々は一斉に身をかがめました。カーク氏は大勢に抱えられ、車へ。病院に搬送されましたが、亡くなったということです。

目撃者

「4〜5メートルほどの場所にいた。見るのが本当につらかった。首から大量に出血していて恐ろしかった」

目撃者

「支持者がたくさんいる中で、明らかに反対勢力がいた」

カーク氏の講演について、一部の学生の間では反発もあったといいます。

■「深い悲しみと怒り」トランプ大統領

盟友の死に、トランプ大統領は…。

トランプ大統領（トランプ大統領のSNSより）

「チャーリー・カークの凶悪な暗殺に対し、深い悲しみと怒りを覚えている。これはアメリカにとって暗黒の瞬間だ。自分と意見の異なる人々を悪者扱いした結果、暴力と殺人という悲劇的な結末をもたらしている事実に、全てのアメリカ人とメディアが向き合うべき時はとっくに過ぎている」

■4日前には日本に…参政党のイベントに出席

4日前には、日本も訪れていたカーク氏。参政党のイベントに出席し、講演を行っていました。

神谷代表は…。

参政党・神谷代表（神谷氏のXより）

「深い悲しみと衝撃を禁じ得ません。カーク氏から受け取ったものを大切にし、正確に伝え、力強く広めていくことで、その遺志に応える所存です。共に誓った歩みを必ず前へ進めていくことをここに約束します」

◇

地元当局は犯人の行方を追うとともに、事件の背景について捜査しています。