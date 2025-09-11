土居志央梨とハ・ヨンスが共演する『擬人化ドラマ 被告人ブロッコリー 原告カリフラワー』が、9月18日の20時15分よりNHK総合にて放送されることが決定した。

本作は、擬人化した野菜が法廷バトルを繰り広げるドラマ×情報バラエティー。姉・ブロッコリーを訴えたのは妹・カリフラワー（ブロッコリーから生まれた変種）。栄養や調理法など「私のほうがスゴい！」と野菜同士が魅力をぶつけ合う法廷バトルを通じて野菜の豆知 識を学べる情報バラエティーであり、まさかの結末が訪れる白熱の法廷ドラマとなる。

ブロッコリーを土居、カリフラワーをハ・ヨンスがそれぞれ演じる。2人はNHK連続テレビ小説『虎に翼』で寅子（伊藤沙莉）の同窓生・“よねさん”と“ヒャンちゃん”を演じており、本作では姉妹となって法廷バトルを繰り広げる。

コメント●土居志央梨（ブロッコリー役）ブロッコリー役は、間違いなく今までで一番の難役でした。ブロッコリーとして喋っている自分をどれだけ信じられるか、まさに自分との戦いでした。こんな機会を下さ たことに感謝です。『虎に翼』ぶりの共演だったハ・ヨンスさんと、懐かしい法廷で共に撮影できたことが嬉しかったです。野菜達の死闘、心の叫びをぜひご覧下さい！

●ハ・ヨンス（カリフラワー役）いつか土居ちゃんとまた共演できるチャンスがあるだろうと漠然と思っていましたが、まさか姉妹という関係性で共演できるとは思いませんでした！よねとヒャンちゃんが時代と生き物の分類を超えて、現代社会の野菜として再会するなんて素敵ですね。土居ちゃんと一緒だったので、難しいシーンを撮る時も、不思議な力が湧き上がり、頑張ることができました。役者になってから初めて人間ではないものを演じました。もちろん擬人化ですが、野菜の気持ちで演じました。人間の喜怒哀楽ではなく、野菜の喜怒哀楽を見せようと努力しました。野菜にも感情があるならどんな感じなのか、皆さんも気になりますよね？ぜひご覧ください！

