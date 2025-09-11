【放置！？子守り押し付け友】離婚？しかも二股不倫ッ！？「エグすぎる…」＜第16話＞#4コマ母道場
あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？ 即刻、縁を切りますか？ それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？ 今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。
第16話 泥沼！
【編集部コメント】
衝撃の事実が判明！ エリナさんがシンジさんとケントさん、それぞれと不倫関係になり、それがシンジさんの奥さんとエリナさんの旦那さんにバレてしまい、離婚になったというのです。エリナさんの旦那さんは2人に慰謝料を請求、シンジさんも奥さんと離婚調停中だそうで……泥沼中の泥沼ですね。きっかけや期間などの詳しいところはわかりませんが、もしかしたらミキさんが帰ったあの日のあと、不倫関係に発展していったのかもしれません。エリナさん……まだ幼いサラちゃんがいながら何をしているのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと
