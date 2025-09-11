à¤Ó¤·¤çÇ¨¤ìÆ©¤±Æ©¤±¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥Èá26ºÐÄ«¥É¥é½÷Í¥¤¬¡Ä¡ÖÇ¨¤ì¤¿¼Î¤ÆÇ¡©¡×¡ÖÍÄ¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡×
¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡NHK¤ÎÄ«¥É¥é½÷Í¥¤¬à¤Ó¤·¤çÇ¨¤ìÆ©¤±Æ©¤±¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òSNS¤Ç¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍ§Ã£¤ËDSSÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿Æü¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÀõÀîÍüÆà(26)¡£´ÑµÒ¤¬ÂçÎÌ¤Î¿å¤·¤Ö¤¤òÍá¤Ó¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¡Ö¥É¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¤È¤â»Ò¸¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´ãº¹¤·¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ï¡¢ÍÄ¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿ÀõÀî¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã°Ò³Å¤¹¤ëË½¤ì¤óË·Ç¤À¤è¡×¤È¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀõÀî¤Ï2024Ç¯¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»Ð¡¦ÊÆÅÄÊâ(ÃçÎ¤°Í¼Ó)¤Î¸åÇÚ¥®¥ã¥ë¡¦¥à¡¼¥¿¥óÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£