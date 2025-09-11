東海地方では、１２日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。

［気象概況］

前線が西日本から東日本を通って、日本の東にのびています。前線は１２日朝にかけて伊豆諸島付近に南下し不明瞭となりますが、その後も東海地方には１２日夜遅くにかけて、湿った空気が入り続ける見込みです。

このため、東海地方では１２日夜遅くにかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想よりも発達したり停滞した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。





［雨の実況］降り始め（１０日１０時）から１１日１５時までの降水量（アメダスによる速報値）岐阜県八百津町伽藍 １５８．５ミリ白川町黒川 １２２．５ミリ中津川市付知 ８５．０ミリ

［雨の予想］

１１日に予想される１時間降水量は多い所で、

岐阜県 ４０ミリ

三重県 ４０ミリ

静岡県 ４０ミリ

１２日に予想される１時間降水量は多い所で、

愛知県 ４０ミリ

岐阜県 ５０ミリ

三重県 ５０ミリ

静岡県 ４０ミリ

１１日１８時から１２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

愛知県 １２０ミリ

岐阜県 １００ミリ

三重県 ２００ミリ

静岡県 １００ミリ

その後、１２日１８時から１３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

三重県 ８０ミリ



［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、竜巻などの激しい突風、落雷、降ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

