お笑いコンビ「ティモンディ」の前田裕太（33）が水曜日レギュラーを務めるJ-WAVE「GURU GURU!」（夜10・00）を降板した。

前田は7月7日に事務所の公式サイトを通じて体調不良で活動休止することを発表。今月5日には所属事務所「グレープカンパニー」公式SNSや同番組公式サイトを通じて「9月末で降板する事となりました」と発表していた。

病状の詳細は明かしていないが、事務所関係者は「深刻な状況ではないと聞いています」と話していた。コンビ活動は一時休止し、相方の高岸宏行がピンで活動を継続している。

パーソナリティーを務める元AKB48でタレントの福留光帆（21）は「先週末に発表になりましたが、水曜日の『GURU GURU!』を一緒に担当していた『ティモンディ』の前田裕太さんが番組を降板することになりました。7月から休業を発表されてますが体調の回復にはまだ時間がかかる見込みということで、協議の結果こういう形になりました」と説明。「約1年ほど一緒に番組を作ってきた仲間なのでさみしい気持ちでいっぱいなんですけれども、1月、2月頃には私が休養中に1人で番組を守ってくださったりということもあった。短い期間になってしまったんですが、今まで本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。