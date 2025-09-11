ローソン、東西2種類の「豚まん」を発売 - 東は醤油、西は塩
ローソンは9月9日より、東日本を中心に「特選 豚まん(醤油)」を、西日本中心に「特選 豚まん(塩)」を販売している。
ローソン(左)特選 豚まん(醤油)、(右)特撰 豚まん(塩)
「特選 豚まん(醤油)」は、国産豚を使用し2種の醤油をブレンドした玉ねぎの甘味を生かした豚まん。9月9日より、北海道・東北・関東地域の「ローソン」および「ナチュラルローソン」にて販売されている。
一方、「特撰 豚まん(塩)」は、独自ブレンドのもちもちの生地に玉ねぎの甘味を生かした豚まんとなっており、9月9日より、中部・近畿・中四国・九州・沖縄地域の「ローソン」店舗にて販売されている。
いずれも価格は270円。
