254人。鹿児島県内でおととし自殺した人の数です。最も多かった2006年の507人の半分に減りましたが、自ら命を絶つ人は後を絶ちません。

9月16日までは自殺予防週間。24時間、年中無休で悩みの相談に応じる「鹿児島いのちの電話」の現場に密着しました。

「鹿児島いのちの電話です」

9月のある夜。鹿児島市内の一室で電話が鳴りました。

（電話を受ける相談員）「こんばんは。私でよかったら」

母親を亡くし、「生きていくのがつらい」という男性です。78分間、やり取りが続きました。

（電話を受ける相談員）「生きていれば、また生きててよかったと思うこともでてくるんじゃないかな。もったいないよ」

1989年にスタートした「鹿児島いのちの電話」。全国から寄せられる相談は、年間1万3000件余りです。

「義理の親に腹が立って心が病みそう」

「死にたい。死ぬと決めているのに、まだ死ねない」

相談者の年代は10代から80代まで、人間関係の悩みや孤独感、経済的な不安などさまざまです。そのうち1割は自殺にかかわる内容です。

（鹿児島いのちの電話協会 平川忠敏さん）「『リストカットして血がぽたぽた落ちている』とか、『農薬を目の前に置きました』とか。切羽詰まった電話がくる」

電話をかけるほうも、受けるほうも名乗らないことがルール。

（鹿児島いのちの電話協会 平川忠敏さん）「助かりたいから電話している。話を聞いてあげたら落ち着く。そういうための電話」

（電話を受ける相談員）「きのう、おとといは誰とも話していない？ご飯は食べていますか？」

電話を受ける相談員は無償のボランティア。年中無休です。

午前4時すぎ。

（電話を受ける相談員）「派遣で働いている。余裕（がない）経済的なところですよね。しょうがないから、死んだほうがいいと思った？」

仕事が安定しないという男性から「介護が必要な父親との同居が不安」という内容でした。

（電話を受ける相談員）「それだけ調子が悪い。休みが必要なんじゃない？」

昼夜を問わず、自殺をほのめかす電話など「SOS」を求める人は尽きません。

（鹿児島いのちの電話協会 平川忠敏さん）「110番や119番に電話したことはないが、『相談先がある』ということが安心感を与える。いつでも電話できることを知ってもらうことが、安心感を与える」

24時間365日。今も悩みを抱える誰かのために。「いのちの電話」は寄り添います。

今月10日から16日までは厚生労働省が定める「自殺予防週間」です。

「鹿児島いのちの電話」は年中無休で相談を受け付けています。

電話：099ー250ー7000（24時間・年中無休）

