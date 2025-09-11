自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告する「青切符」による取り締まりが始まります。

どんな違反が対象になるのでしょうか。

今月、警察庁が公表したルールブックによりますと、2人乗りや、2台以上並んでの並走をした場合、反則金は3000円。

傘差し運転やイヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転は反則金5000円です。



そして反則金が最も高額なのが携帯電話・スマートフォンの「ながら運転」です。

運転中に携帯電話やスマートフォンを手にもって通話したり、画面を注視したりすると1万2000円の反則金が課されます。

このほか信号無視や夜にライトをつけない運転など、対象となる違反行為は全部で113種類で、16歳以上の全ての人が取り締まりの対象となります。



こうした青切符による取り締まり開始の背景にあるのが自転車事故の現状です。

背景に自転車の交通違反 死亡・重傷事故の4分の3は自転車側に違反

警察庁によりますと、近年、交通事故が全体では減少傾向にある中、自転車事故の件数はほぼ横ばいです。

また、自転車運転中の死亡・重傷事故のうち、4分の3は自転車側に法令違反がありました。



県内でも去年1年間に209件の自転車事故が発生していてそのうちおよそ7割に自転車の交通違反がありました。

県警は「自転車も車両の一種という意識を持ち、ルールを守って運転してほしい」と呼びかけています。