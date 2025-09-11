欧州株 プラス圏推移、米利下げ観測が株価を根強く下支え
東京時間19:35現在
英ＦＴＳＥ100 9266.96（+41.57 +0.45%）
独ＤＡＸ 23664.20（+31.25 +0.13%）
仏ＣＡＣ40 7825.09（+63.77 +0.82%）
スイスＳＭＩ 12269.83（+52.37 +0.43%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:35現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45628.00（+88.00 +0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6551.75（+12.00 +0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23935.00（+57.25 +0.24%）
東京時間19:35現在
