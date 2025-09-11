欧州株　プラス圏推移、米利下げ観測が株価を根強く下支え
東京時間19:35現在
英ＦＴＳＥ100　 9266.96（+41.57　+0.45%）
独ＤＡＸ　　23664.20（+31.25　+0.13%）
仏ＣＡＣ40　 7825.09（+63.77　+0.82%）
スイスＳＭＩ　 12269.83（+52.37　+0.43%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:35現在
ダウ平均先物SEP 25月限　45628.00（+88.00　+0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6551.75（+12.00　+0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23935.00（+57.25　+0.24%）