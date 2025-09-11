富山地方鉄道が、「自治体から支援がなければ一部廃線も辞さない」としている立山線についての反応です。

立山町の舟橋町長はきょうの町議会で「守れなかったら責任をとる」と述べ、存続に全力で取り組むとしました。

富山地鉄は本線の滑川ー宇奈月温泉間と立山線の岩峅寺ー立山間について、今年12月末までに沿線自治体から運営支援の意思表示がなければ、廃止を届け出る方針を示しています。

きょうの立山町議会で立山線についての質問が相次いだのに対して舟橋町長はーー。



◆立山町 舟橋町長

「つながっていてこその鉄道。観光路線として維持することで立山町民の生活の足を守ることにもなります」



こう述べて、国の支援の対象となる「鉄道事業再構築事業」に取りかかれるよう、今年11月をめどに調査結果をまとめるとしました。



またきょうは来年1月の町長選挙に向けて、6期目の立候補への意欲を問う質問も出ました。

これに対して舟橋町長は「今年の抱負として立山線の存続を掲げてきた」とし、次のように述べました。



◆立山町 舟橋町長

「私の責任で（立山線を）守ると申し上げたので、守れなかったら責任をとらないといけないと考えております」



町長選については11月末まで熟慮するとしたうえで、立山線の存続に強い意欲を示しました。