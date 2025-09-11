俳優の滝沢千佳さんと、俳優の赤江隼平さんが、それぞれのＸを更新し、2人の結婚を報告しました。

【写真を見る】【滝沢千佳＆赤江隼平】結婚を報告 「まだまだ未熟な二人ではございますが、お互いに支え合いながら、大切に過ごしていきたいと思います」





滝沢千佳さんは、自身のＸに、「ご報告」と題して、赤江隼平さんとの2ショットの画像と、2人の連名のサインが入った書面を投稿しました。





書面には、「皆さまへ 私ごとで恐縮ですが、わたし滝沢千佳は 赤江隼平さんと結婚いたしましたことを ご報告させて頂きます。」「まだまだ未熟な二人ではございますが、お互いに支え合いながら、大切に過ごしていきたいと思います。」と報告。そして「いつも応援して支えてくださっている皆さまに 心より感謝を申し上げますとともに、 今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と綴られています。









一方、赤江隼平さんも自身のＸに、「ご報告致します。これまで応援してくださった皆様へ私ごとですが、この度、滝沢千佳さんと結婚致しました。これからも俳優として一層邁進して参ります。これからも変わらぬ応援のほど何卒よろしくお願い致します。」と綴っています。









滝沢千佳さんはまた、自身のＸを更新し、「3年前に国際フォーラムで上演した赤毛のアンで一緒になりました」と、2人の出会いについて明かしています。



滝澤千佳さんは1995年生まれ。和光幼稚園から和光高校を経て、桜美林大学芸術学群卒業。近年では映画「悪い女は良く稼ぐ」（2019年）や舞台「赤毛のアン コンサート」主人公アン役（2021年）などを務めています。

一方、赤江隼平さんは今月8日にリーディング公演「クミの五月」に出演。今年10月に舞台「埋められた子供」に出演するなど、活躍を続けています。



【担当：芸能情報ステーション】