ジャーナリストの岩田明子氏が11日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。「政治家と占い」について語った。

番組の中で、お笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有（55）と、岩田氏の同世代コンビが思い出話をトーク。

黒田が岩田氏のWikipediaを見たところ、生年のみが記載され、誕生日が公開されていないことが気になったようで、「政治家の人って、占いで結構、調べるんでしょ？ だから（誕生日を知られるのが）嫌なんでしょ？」と質問。

岩田氏は「そうそう。昔の春秋戦国時代の中国では、敵の生年月日を調べて、一番敵が弱っている時に戦を仕掛けたんですから。（今も政治家が）選挙の時とか、調べてますよ。多くは」と話した。

続けて「私、結構ガチで聞かれますもん。『俺、総裁狙っていいかな？』とか…。私は西洋占星術もやるし、四柱推命もやるし、気学もやるし、手相もやるし、タロットもやるし、筮竹（ぜいちく）もやるし…だいたいできるの」。

実は占いを得意としており、政治家からも相談を受けることを打ち明けた。これには、黒田も「何屋さんやねん」と苦笑していた。