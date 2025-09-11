【山本山×治一郎】お茶のバウムクーヘン2種と冷茶が無料で楽しめるPOPUPがルミネ新宿で開催中。

バウムクーヘンの治一郎は、山本山とコラボレーションしたお茶のバウムクーヘン2商品と冷茶を楽しめる「山本山×治一郎POPUP」を、2025年9月9日から17日までルミネ新宿で開催しています。

2種のお茶のバウムクーヘンに合う冷茶を山本山が厳選

「抹茶のバウムクーヘン」と「ほうじ茶のバウムクーヘン」を9月1日から期間限定で発売したのを記念し、この2種のバウムクーヘンと、山本山厳選の香り豊かな冷茶を楽しめるPOPUPを開催しています。「10分間の御茶所」をテーマに、ひんやりと涼める無料の休憩スポットとなっています。

・抹茶のバウムクーヘン×玄米茶

山本山こだわりの抹茶を贅沢に練り込み、しっとりとした食感に仕上げたバウムクーヘン。

ほろ苦い抹茶に芳ばしい玄米を組み合わせた意外性のあるペアリング。玄米茶の渋みがバウムクーヘンの甘みをスッと断ち、もう1切れとバウムクーヘンを欲する口になるかも。

・ほうじ茶のバウムクーヘン×ほうじ茶

山本山の香り高いほうじ茶をパウダーにして生地に加え焼き上げ、グレーズにはほうじ茶に相性のよいオレンジピールを加えたバウムクーヘン。

すっきりとした飲み口のほうじ茶が、バウムクーヘンの甘い香りを受け止めます。オレンジピールとほうじ茶の香りが、スムーズに口の中に溶け込みます。

■POPUP概要

開催場所：ルミネ新宿 ルミネ1（2階Gallery１）

開催期間：9月9日から17日まで

営業時間：11時から21時まで（なくなり次第終了）

混雑した場合は整理券対応となる場合があります。

会場での商品の購入はできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部