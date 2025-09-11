ピアノYouTuberのハラミちゃんが、9月10日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演。壊滅的な家事スキルを告白してネットが騒然となっている。

「この日のトークテーマは、家事が苦手な『家事から逃げたい女』でした。ふだんからキッチンに立つことがないというハラミちゃんは、『ラップの使い方を先週知って……』と、いきなり驚きの告白。

くりぃむしちゅー・上田晋也さんに『ラップってわかります？』となぜか確認しつつ、『刃がついていることを知らなくて、ずっと力で破っていたんです』と、ラップを切るための金属刃があることを知らなかったと語っていました」（芸能ジャーナリスト、以下同）

YouTubeの総再生回数は9億回。ストリートピアノで人々を笑顔にするエンターテイナー・ハラミちゃんの意外な一面は、このあとのトークでも続いた。

「ハラミちゃんは、『卵が割れない』というのです。というのも、ヒビを入れるために卵をテーブルなどに打ちつける “力加減” が難しいそう。

あるとき、生配信で『チキンラーメン』を作る企画がおこなわれたのですが、そこでハラミちゃんは『卵が割れない』ことを明かすタイミングを逃してしまい、リハーサルになってようやくカミングアウト。

すると、スタジオが『シーン』と静まり返り、急きょ関係者30人による緊急会議が開催。結果、もともと割れていたものを使うことになったと話していました」

そんなハラミちゃんの家事の苦手ぶりに、Xでは、

《ハラミちゃんはハラミちゃんだからそれでいい》

《ピアノで皆んなを癒してくれるから、そのままで大丈夫》

と、意外にも受け入れるユーザーが多かった。これについて、「やはり芸は身を助くということでしょう」と語るのは、芸能プロ関係者だ。

「ハラミちゃんは、ほかにもスーパーへ1人で行った際、肉や野菜がそれぞれ別のコーナーにあることでパニックに陥り、いったん帰宅。1時間ほど休憩して改めてスーパーで家族のために買ったのは、具も何もない『素うどん』だったそうです。

しかも、うどんを “茹でる” という工程を知らなかったようで、水洗いしたままのうどんを家族に振る舞ったところ、家族全員お腹を下したと話していました。

一方で、ハラミちゃんはピアノの才能に加え、たとえば『プレバト!!』（TBS系）では類まれな芸術的センスを発揮。ストーンアート、バナナアート、陶芸、丸シールアートなど6部門のアート系査定ですべて一発特待生となっています。今回の告白も、ハラミちゃんらしい、かわいらしい一面としてとらえた人が多かったようです。

これが、売り出し中の女性タレントなどであれば、反感ばかり強まる形だったかもしれませんが、彼女には音楽がありますからね。それに、家事が壊滅的で大変なのは本人だけ。他人に迷惑をかけているわけでもありませんからね」

ピアノの天才である彼女の “ギャップ” が、親しみやすさを生んでいるようだ。