＜50代スタッフ着用！＞【GUパンツ】40・50代が真似したい「サマ見えコーデ」

おしゃれは楽しみたいけど、何をどう着こなすか悩むことも。そんなとき頼りになりそうなのが【GU（ジーユー）】のパンツです。きれいめにもカジュアルにも着こなしやすそうで、今っぽさを感じるデザインのパンツが勢ぞろい。さらに手に取りやすい価格なのも魅力のひとつ。今回は、50代のスタッフさんのリアルな着こなしをご紹介します。40・50代の大人世代が真似したくなるような、お手本コーデをぜひ参考にしてみて。

上品さが引き立つチェックパンツコーデ

【GU】「ワイドスラックス チェック」\2,990（税込）

ベロア素材のTシャツにチェック柄のワイドパンツを合わせた、秋らしさ漂うきれいめコーデ。きちんと感があるチェックパンツに、光沢のあるベロア素材のトップスを合わせてさらに上品な雰囲気に。ベルトを効かせてウエストまわりにメリハリをつけつつ、パールネックレスで華やかさもプラス。大人世代にもぴったりの、落ち着きのあるきれいめスタイルです。

メッシュトップスを合わせて程よいリラックス感

【GU】「キャロットスラックス」\2,990（税込）

裾に向かってすぼまるキャロットシルエットのパンツは、ワイドすぎずきれいめに穿けそうなのが魅力。リラックス感のあるトップスと合わせても、すっきりとしたシルエットとタック入りのデザインで、程よく上品にまとまりそうです。ダークブラウンを選べば、旬の雰囲気もプラス。レオパード柄のパンプスもポイントになり、おしゃれ見えが叶いそう。

きれいめジーンズコーデに秋らしさをプラス

【GU】「スリムフレアジーンズ」\2,990（税込）

裾がきれいに広がるシルエットで、美脚効果も期待できそうなスリムフレアジーンズ。トップスもコンパクトにまとめて、全体的にすっきりとした印象に。シンプルなロンTにビスチェを重ねるだけで、おしゃれ度がぐっとアップ。フェザー素材のビスチェで秋らしさも感じられそうです。休日スタイルに取り入れたい、きれいめカジュアルコーデです。

甘さを抑えて大人可愛いスタイル

【GU】「バレルレッグプルオンパンツQ」\2,990（税込）

丸みのあるシルエットが特徴の、バレルレッグパンツを使ったコーデ。カジュアルな印象のパンツにレースの甘めトップスを合わせて、こなれ感のあるスタイルに。ふんわりと広がる少し短めのトップスと、程よいゆとりのパンツが好バランス。甘すぎずカジュアルすぎないちょうど良い雰囲気で、今っぽさも感じられるスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N