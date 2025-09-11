保護子猫の3兄妹リサちゃん、サラちゃん、ラスティくん。この日飼い主さんは3匹に「パウチご飯デビュー」をさせてみたんだそう。主食をミルクから固形食に切り替えていく第一歩目ということで、期待や不安が高まります。

そんな中、初めてウェットフードに挑戦する子猫ちゃんたちの姿が可愛くて「食べ方が気持ちがいい」「まっしぐら過ぎ」と、コメントが上がり、4.3万再生を超える反響がありました。

【動画：低体重の子猫３匹がウェットフードに挑戦→『どうなるかな』と思ったら…『予想外の光景』】

パウチご飯デビュー

YouTubeチャンネル「野良猫ちゅーる」に投稿されたのは、保護子猫の3兄妹リサちゃん、サラちゃん、ラスティくんのある日の出来事。この日飼い主さんは3匹に「パウチご飯デビュー」をしてもらうべくご飯を用意していたんだそう。

これまでミルクだけで育ってきた3匹は、お腹がぺこぺこだったのか、ソフトケージの中で待ちきれない様子を見せていたとのこと。

ケージの扉が開くと勢いよく飛び出し、目の前に差し出されたご飯に夢中で食らいついていったんだとか。

「ごはんに子猫が埋まっていく」

夢中でご飯に顔をうずめる3兄妹。サラちゃんはしっかり口を開けて上手に食べ進めていたそうですが、リサちゃんとラスティくんはまだミルクの飲み方が抜けないようで、口をチュパチュパさせながら一生懸命ご飯を吸っていたんだとか。

その勢いに飼い主さんは「ごはんに子猫が埋まっていく」と思わず表現してしまうほど。お皿の中にどんどん顔を突っ込んでいく姿に、初めてのご飯とは思えないほどの食欲と元気さを感じたとのこと。

夢中になりすぎて...

それでもまだ食べ足りなさそうな様子を見せた3匹のために、飼い主さんはパウチご飯にミルクを少しかけてみたそう。慣れ親しんだ味と香りがプラスされ、子猫たちはさらに前のめりになって食べ続けていたんだとか。

ご飯に夢中になりすぎたラスティくんは、どうしても前足をご飯の中に突っ込んでしまったそう。飼い主さんが何度も「落ち着いて食べよう」と声をかけつつ外に出してあげても、またすぐにお皿へ突っ込む姿に思わず笑ってしまったとのことでした。

初めてのウェットフードにも臆することなく、見事に「パウチご飯デビュー」を達成した3匹の様子を見てコメントでは「食べ方が気持ちがいい」「まっしぐら過ぎ」といった声があがっていました。

「野良猫ちゅーる」では、飼い主さんの取り組んでいる、保護猫活動の様子を見ることができます。

リサちゃん、サラちゃん、ラスティくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「野良猫ちゅーる」さま

執筆：のうきんねこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。